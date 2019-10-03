На пенсионерку, снимавшую порно со своей пятилетней внучкой в Петербурге, завели уголовное дело о насилии

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-03T16:30:01+03:00

В Санкт-Петербурге в отношении пожилой женщины возбуждено еще одно уголовное дело о совершении преступления сексуального характера в отношении своей малолетней внучки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Еще одного уголовное дело завели на 64-летнюю жительницу Петербурга, которую обвиняют в том, что она снимала порнографию со своей маленькой внучкой, которой на момент происходящего было всего пять лет. В четверг, 3 октября, стало известно, что бабулю также подозревают в сексуальном насилии над девочкой.

- Согласно материалам уголовного дела, в мае и июне 2011 года обвиняемая неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки 2006 года рождения, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Следователи рассказывают, что в том же 2011 году женщина снимала порнографию с маленькой, беззащитной внучкой. Жуткие фотосессии она проводила в квартире одного из домов на Невском проспекте. Отмечается, что действовала бабушка не одна, а по сговору с еще неустановленными лицами.

Сейчас в отношении пенсионерки возбуждено два уголовных дела. Обвинение ей уже предъявлено, женщину заключили под стражу. Расследование продолжается, а также разыскиваются соучастники этого ужасного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU