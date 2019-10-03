Фрунзенский радиус открыт: Первый пассажир станций метро поделился своими впечатлениями

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-03T17:35:37+03:00

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Петербургская подземка официально стала на три станции метро длиннее. Сегодня, после долгих ожиданий, открылся Фрунзенский радиус, который с 5 сентября 2019 года работал в тестовом режиме. Пассажиры попали на «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» даже раньше обещанного. Торжественную церемонию с перерезанием красной ленточки руководство города во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым провели на 30 минут раньше - не в 17.00, а в 16.30. И буквально через 5 минут вход на станции был открыт для всех пассажиров.

Три новые станции «Проспект Славы», «Дунайскя» и «Шушары» теперь открыты для пассажиров.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

«Комсомольская правда» в Петербурге» даже вела прямую трансляцию с мероприятия. В режиме онлайн мы рассказывали, как шла подготовка к открытию Фрунзенского радиуса. Также журналисту издания удалось встретиться с первым пассажиром новых станций. Им оказался коренной петербуржец Артем.

- Чувствую себя очень необычно, - признался «Комсомольской правде» в Петербурге» молодой человек. - Очень ждал открытия, сейчас мне очень радостно. Теперь не придется стоять в утренних пробках на въезде в Санкт-Петербург из Шушар.

ИСТОЧНИК KP.RU