2019-10-03T20:07:50+03:00
Общество

«Друид» и очереди за жетонами: фото и видео с открытия Фрунзенского радиуса

Корреспонденты «Комсомолки» побывали на «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушарах»
Петр КИБЕР
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Петербуржцы встали в очередь за юбилейными жетонами.Петербуржцы встали в очередь за юбилейными жетонами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Этого дня ждали все: и жители и строители и власти города, но 3 октября, наконец, Фрунзенский радиус открылся. Но если официальные лица поспешили спуститься вниз, то многие петербуржцы тут же стали в очереди у касс. Только на трех станциях радиуса сегодня можно было купить юбилейные жетоны и проездные с тематическим дизайном.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Ничто так не сближает людей, как метро (спикер ЗакСа В.Макаров губернатору А.Беглову в тесном вагоне подземки)

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- Очереди большие. Не только на «Проспекте Славы», но и на двух других станциях, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Впрочем, не все стали ждать и решили прокатиться на поезде. Были среди пассажиров и не совсем обычные граждане. Так, в вагоне фотограф «Комсомолки» заметил мужчину почтенных лет, который ехал в метро с огромной веткой. Выглядел он как персонаж «Властелина колец» или же другого фэнтези.

Вот такой необычный пассажир пришел на открытие Фрунзенского радиуса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот такой необычный пассажир пришел на открытие Фрунзенского радиуса.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, конечно, главное что и сам похожий на «друида» пенсионер и другие горожане теперь могут пользоваться станциями подземки. Это подарок не только жителям Фрунзенского района, но и Колпино, которых будут возить до «Шушар» на новом автобусном маршруте.

На Фрунзенском радиусе выстроились очереди за юбилейными жетонами.Купить заветные монетки пока можно только на трех станциях.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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