Сквер в Кронштадте официально стал Инчхоном

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-03T19:02:08+03:00

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Мы строили, строили и наконец построили. В Кронштадте сквер, созданный при участии южнокорейских специалистов, получил официальное имя Инчхон. Его назвали в честь города-побратима из страны Утренней свежести.

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга безымянному скверу, расположенному в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга между Цитадельским шоссе и улицей Зосимова, присваивается наименование Инчхон, - сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Подтверждающий документ опубликован на официальном сайте Администрации города на Неве. И хоть Инчхоном строящийся сквер называли еще с начала строительства, окончательное решение было принято на заседании топонимической комиссии лишь 26 сентября 2019 года.

Впрочем, долгий официальный путь с присвоением имени не мешает жителям Кронштадта гулять в новом сквере и радоваться красоте этого общественного пространства, созданного в особом утонченном восточном стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU