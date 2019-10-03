Море волнуется раз: Смотрители маяка Толбухин показали фееричный шторм на Финском заливе

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-03T19:48:47+03:00

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Смотрители маяка Толбухин опубликовали в соцсети видеозапись настоящего шторма! Волны в разбушевавшимся Финском заливе достигали десятков метров в высоту - аж дух захватывает. О непогоде с порывами ветра до 16 метров в секунду жителей Ленинградской области ранее предупреждал МЧС. Свой прогноз погоды прямиком из маяка показали смотрители в 30-секундном ролике. Видеозапись уже набрала около тысячи просмотров.

- Прогноз погоды от маяка Толбухин! Перед выходом на улицу надевайте гидрокостюм, - с юмором комментируют авторы видеозаписи, опубликованной в соцсети в группе «Музей маячной службы».

Напомним, в этом году маяк Толбухин отметил 300-летие. Это старейший и один из самых известных маяков, построенный по эскизу Петра Великого. Свое нынешнее имя маяк Толбухин носит с 1730-х годов. Именно здесь в 1705 году Федот Семенович Толбухин отбил эскадру Анкенштерна и защитил подступы к Петербургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/735707" frameborder="0"></iframe> Смотритель маяка Толбухин снял гигантские волны в Финском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU