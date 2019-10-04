На месте пожара склада на Софийской работает химическая лаборатория

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-04T08:49:43+03:00

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Передвижная химико-радиометрическая лаборатория отправилась к месту пожара на складе на Софийской улице в Петербурге. Возгорание произошло около пяти утра в пятницу, 4 октября, в одном из гигантских ангаров 3,9 тысячи квадратных метров на Петро-Славянке. По предварительным данным, это был склад пластика, в связи с чем, огонь распространился очень быстро и быстро охватил все одноэтажное здание.

- В 7:56 часов пожар удалось локализовать. На это ушло около трех часов. За это время ранг пожара повышался дважды и достиг №3. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 49 человек личного состава, - сообщили в петербургской службе спасателей.

Во время пожара у здания обрушилась кровля на площади 1,4 квадратных метров. Так как возгорание началось рано до начала рабочего дня, людей на складе не было. Сообщений о пострадавших не поступало.

Сейчас на месте работает лаборатория, которая займется замерами воздуха. После того, как пожар будет полностью потушен, специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

Пожар на складе Петро-Славянка в Петербурге 4.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU