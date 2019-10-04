«Покидали вещи и ушли»: Петербуржцы жалуются на поведение китайских туристов в Эрмитаже
Две разные культуры, как два берега - не могут сойтись. Петербуржцы опять жалуются на китайских туристов, которые не всегда ведут себя так, как принято в России. И если в Екатерининском дворце в Царском Селе стонут от наплыва граждан Поднебесной, создающих пятичасовые очереди, то в Эрмитаже горожанам не нравятся манеры приезжих из КНР.
- Вот так теперь принято делать в Эрмитаже. Лень стоять в гардероб? - Да просто наваливай одежду кучей на скамейки! И рядом кидай мокрые зонты, - пишет в паблике «Типический петербуржец» возмущенный житель Северной столицы.
Все брошенные вещи принадлежат китайским туристам. И лишь грозный вид сотрудников Росгвардии, подошедших к сопровождающих группу гиду-китаянке, заставил сделать все по правилам.
С другой стороны, далеко не все россияне также отличаются хорошим поведением за границей, пресловутый «Тагииил!» из «Нашей Раши» - лишь квинтэссенция манер некоторых соотечественников.
А китайских туристов, как ни крути, в Петербурге будет только больше. С 1 октября им, по электронным визам, приезжать в город на Неве еще проще.
Вот такое столпотворение в Эрмитаже. Фото: паблик "Типический петербуржец"
ИСТОЧНИК KP.RU