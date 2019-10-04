Из-за форума с участием Шварценеггера Петербург встал в пробках

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-04T13:14:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Визит в Петербург «железного Арни» - известного всему миру голливудского актера Арнольда Шварценеггера серьезно подпортило настроение автомобилистам Северной столицы. Город, и без того с достаточно плотным траффиком, встал в пробках. Особенно трудно утром 4 октября было в Петроградском районе.

Сюда, на «Газпром Арену», для того, что бы воочию увидеть кинозвезду, выступающую на международном форуме, устремились тысячи горожан. Многие были на машинах, что собрало заторы в «узких» местах.

Так, чтобы проехать по мосту Бетанкура, людям приходилось тратить почти полчаса. И хоть пик затруднений пришелся на утренние часы, когда все спешили по делам, и по состоянию на час дня большая часть Петроградского района окрашена красным. Впрочем, это не 9-балльные пробки, в которых город стоял накануне.

Напомним, что Synergy Global Forum пройдет 4 и 5 октября на «Газпром Арене». Кроме знаменитого «Терминатора», участниками мероприятия станет и известный боец Хабиб Нурмагомедов.

ИСТОЧНИК KP.RU