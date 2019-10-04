2019-10-04T14:54:44+03:00
Авто

Мурманское шоссе в Санкт-Петербурге полностью перекроют на два часа

Проезд для водителей временно ограничат 6 октября
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Водителей Санкт-Петербурга просят искать объездные пути при планировании проезда по Мурманскому шоссе утром 6 октября.Водителей Санкт-Петербурга просят искать объездные пути при планировании проезда по Мурманскому шоссе утром 6 октября.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Водителей Санкт-Петербурга просят искать объездные пути при планировании проезда по Мурманскому шоссе утром 6 октября. Ограничения движения транспорта будет временным и займет два часа. Однако автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» будет полностью перекрыта.

- В период с 08:50 до 10:50 6 октября 2-019 года для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 22 метра будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области, - комментируют в Федеральном управлении автомобильных дорог «Северо-Запад».

Также напомним о том, что в связи с дорожными работами до середины октября 2019 года закроется троллейбусное движение на Северном проспекте в Петербурге. Общественный транспорт не будет ходить на участке от Северной площади до улицы Софьи Ковалевской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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