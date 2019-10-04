Преподаватели СПбГУ выступают против переезда в единый кампус университета в Пушкине

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-04T19:43:59+03:00

Недовольные люди сетуют на то, что чиновники совсем не учли интересы сотрудников СПбГУ. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Преподаватели СПбГУ выступили против переезда в единый кампус в Пушкинском районе. Для этого они опубликовали открытое письмо, под которым подписалось уже более 400 сотрудников учебного заведения.

Напомним, что в 2026 году СПбГУ должен переехать в масштабный университетский городок в Пушкине. Его стоимость оценивается в 45 миллиардов рублей. Сейчас университет разбросан по городу сразу в 227 зданиях, расстояние между некоторыми корпусами превышает 50 километров. Многие сотрудники СПбГУ впечатлены громкими заявлениями о будущей инфраструктуре, но напоминают чиновникам, что, прежде всего, надо думать о своих научных и педагогических кадрах. Недовольные люди считают, что во время презентации проекта единого кампуса интересы преподавателей университета совсем не упоминали.

- Многие совмещают работу в университете с работой в научных институтах, музеях, в других местах, где требуются уникальные знания. Наконец, многие сотрудники - люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, их дети ходят в лучшие школы и кружки города. Для большинства бросить все это и переехать в Пушкинский район – невозможно, - говорится в открытом письме.

Обеспокоенные сотрудники уверены, что есть альтернативные пути решения существующих проблем. Они дорожат историческим наследием университета и убеждены, что это колоссальное конкурентное преимущество СПбГУ перед другими вузами.

ИСТОЧНИК KP.RU