Полицейских, вымогавших деньги в «тарантиновском» стиле, заключили под стражу в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:28 2019-10-04T20:28:43+03:00

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Красносельский районный суд Петербурга заключил под стражу двух экс-сотрудников вневедомственной охраны, которых поймали с поличным за вымогательство денег. Произошедшая история могла бы вполне понравиться Квентину Тарантино, поскольку в ней и смех и страх, и насилие и любовь.

1 октября двое полицейских остановили машину неизвестного им мужчины. Слово за слово они наивно придрались к какой-то мелочи и потребовали взятку в 7 тысяч рублей, чтобы не привлекать петербуржца к мнимой административной ответственности. Мужчина посетовал на то, что всей суммы сейчас в его кошельке нет и договорился встретиться с горе-вымогателями вечером того же дня.

Естественно, потерпевший платить был не намерен и обратился в отдел полиции, где согласились устроить на своих коллег облаву. Оперативники зафиксировали на камеру момент передачи взятки, а вот дальше началось кино. Вымогатели сдаваться не хотели и влетели в одного из полицейских на своей «Ладе», после чего умчались прочь. Оперативники тут же начали стрелять им вслед. Но они зацепили не своих бывших коллег, а голову несчастного мужчины, который сдал вымогателей, а теперь еще и оказался их заложником. Паниковавшие злоумышленники вдобавок ударили его по голове, забрали дорогой телефон и сбежали в неизвестном направлении.

- Вымогатели, зная, что потерпевший находится в машине с пулевым ранением в области головы, не только не оказали ему помощь, но и просто оставили его в безлюдном месте без средств связи, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сейчас их заключили под стражу по 1 декабря. Странным образом они играют в молчанку и не дают показаний. Только просят домашний арест. Один из экс-полицейских мечтает о будущей свадьбе и просит его отпустить.

ИСТОЧНИК KP.RU