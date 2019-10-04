Налетчики с обрезом из Нового Девяткино продолжают терроризировать деревню
Вечером 4 октября жителей Нового Девяткино продолжали безнаказанно терроризировать двое неизвестных грабителей с обрезом. Оказалось, что вслед за «Пятерочкой» досталось местной заправочной станции.
- Вот они появляются на газоне из-за угла. Заходят на станцию. Грозят посетителю кафе ружьем – тот не стал шевелиться. Взяли деньги из кассы, распихали их по карманам и убегают. Это точно те же самые, что обнесли «Пятерочку». Далее они выбежали из АЗС и скрылись в сторону железной дороги, - сообщают очевидцы ограбления на видео в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино».
Напомним, что «Комсомолка» писала о первом происшествии. Около 7 вечера неизвестные ограбили «Пятерочку» на улице Флотской. Двое мужчин резко ворвались в продуктовый и полностью обчистили кассу, изрядно напугав единственную сотрудницу магазина. Остается надеяться, что налетчиков оперативно поймают, благо один из них даже не скрывает своего лица.
Серийные налетчики с обрезом в Новом Девяткино.
ИСТОЧНИК KP.RU