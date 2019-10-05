2019-10-05T00:16:00+03:00
Общество

Пожарные 12 часов тушили горящий склад с пластиком в Петро-Славянке

Огонь охватил 4,5 тысячи квадратных метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пожарным Санкт-Петербурга наконец-то удалось ликвидировать огонь на территории склада на Софийской улице в Петро-Славянке. «Комсомолка» подробно рассказывала о масштабном пожаре. Возгорание произошло в 5 утра в пятницу. По предварительным данным, склад был полон пластиком. Огонь молниеносно охватил все одноэтажное здание площадью 3,9 тысяч квадратных метров.

- В утреннее время ранг пожара то повышался до 3 степени, то понижался до второй. Снизить его до первой стадии удалось в 9:00. Чуть позже стало понятно, что огонь распространился на 4,5 тысячи кв.м. Потушить его удалось лишь в 17:43 вечера, - сообщает пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар ликвидировали сразу 16 единиц техники и 66 человек личного состава спасателей. К ним не поступали сведения о пострадавших. Причина возгорания устанавливается. Напомним, что на месте происшествия работала химико-радиометрическая лаборатория, которая делала замеры содержания вредных веществ в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Загулявший в ночи школьник попал под колеса «Киа» во Фрунзенском районе
Человек-кенгуру привел в восторг водителей Петроградки
«Нет предела совершенству, ребятки!»: Дзюба похвастался походом на балет
Налетчики с обрезом из Нового Девяткино продолжают терроризировать деревню
Дворник прихватил с собой чужие велосипеды, прибираясь на одной из улиц в Петроградке
Налетчики с обрезом ограбили продуктовый магазин в Новом Девяткино
311 млн уйдут на реставрацию 5 комнат Екатерины II в Царском Селе
Петербуржца пырнули ножом за то, что он не поделился зарядкой от телефона
Октябрьские ремонты дорог перекроют движение транспорта в Петербурге
Росгвардейцев, вымогавших деньги в «тарантиновском» стиле, заключили под стражу в Петербурге
Сортировочный мост снес кузов «Газели»
В Ленобласти подозреваемого в педофилии мужчину взяли под стражу
Преподаватели СПбГУ выступают против переезда в единый кампус университета в Пушкине
В Ленобласти ищут водителя «семерки», насмерть сбившего пенсионерку
В ночь на субботу Петербург засыпят солью из-за похолодания
СКА подписал новый контракт с Антоном Беловым
По решению суда заблокирован сайт с инструкциями по убийству голубей в Санкт-Петербурге
Фантастическое место: Шварценеггер оценил «Газпром Арену»
В центре Санкт-Петербурга по Неве прошла дизельная подводная лодка
Проституток и клиентов из борделя на Варшавской улице выкуривали слезоточивым газом
Двое приезжих жили в Петербурге, расплачиваясь фальшивыми деньгами
Не от того лечили: В Мурино 15-летний подросток умер из-за ошибки врачей
Сын Боярского попытался оправдать отца, уличив в «кривой» парковке машину спецслужб