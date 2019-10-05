Пожарные 12 часов тушили горящий склад с пластиком в Петро-Славянке

СЕГОДНЯ 00:16 2019-10-05T00:16:00+03:00

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Пожарным Санкт-Петербурга наконец-то удалось ликвидировать огонь на территории склада на Софийской улице в Петро-Славянке. «Комсомолка» подробно рассказывала о масштабном пожаре. Возгорание произошло в 5 утра в пятницу. По предварительным данным, склад был полон пластиком. Огонь молниеносно охватил все одноэтажное здание площадью 3,9 тысяч квадратных метров.

- В утреннее время ранг пожара то повышался до 3 степени, то понижался до второй. Снизить его до первой стадии удалось в 9:00. Чуть позже стало понятно, что огонь распространился на 4,5 тысячи кв.м. Потушить его удалось лишь в 17:43 вечера, - сообщает пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар ликвидировали сразу 16 единиц техники и 66 человек личного состава спасателей. К ним не поступали сведения о пострадавших. Причина возгорания устанавливается. Напомним, что на месте происшествия работала химико-радиометрическая лаборатория, которая делала замеры содержания вредных веществ в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU