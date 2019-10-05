«Нет предела совершенству, ребятки!»: Дзюба похвастался походом на балет
Капитан сборной России по футболу и нападающий «Зенита» Артем Дзюба похвастался перед поклонниками первым в своей жизни походом на балет. Популярный спортсмен сходил на «Баядерку» от испанского хореографа Начо Дуато в Михайловском театре.
- Ребятки, ребятулечки! Наконец-таки я попал на балет в Михайловский театр. А! Как я прогрессирую, ребятки! Вы заметьте, пожалуйста. Вот так вот: нет предела совершенству, - поделился впечатлениями нападающий «Зенита» в своем Instagram.
Артем похвастался походом в балет в историях своего Instagram. Фото: instagram.com/artem.dzyuba
Футболист частенько ходит на разнообразные мероприятия в Петербурге. Недавно его заметили на финале теннисного турнира St.Petersburg Open 2019, где он лично поздравил Даниила Медведева с завоеванием трофея. Напомним, что в прошедшем в среду 2 октября победном матче 2-го тура ЛЧ против «Бенфики», Дзюбу назвали лучшим игроком поединка и вручили соответствующую награду от УЕФА.
ИСТОЧНИК KP.RU