«Нет предела совершенству, ребятки!»: Дзюба похвастался походом на балет

СЕГОДНЯ 00:49 2019-10-05T00:49:50+03:00

Артем Дзюба остался под впечатлением от первого в жизни похода на балет

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Капитан сборной России по футболу и нападающий «Зенита» Артем Дзюба похвастался перед поклонниками первым в своей жизни походом на балет. Популярный спортсмен сходил на «Баядерку» от испанского хореографа Начо Дуато в Михайловском театре.

- Ребятки, ребятулечки! Наконец-таки я попал на балет в Михайловский театр. А! Как я прогрессирую, ребятки! Вы заметьте, пожалуйста. Вот так вот: нет предела совершенству, - поделился впечатлениями нападающий «Зенита» в своем Instagram.

Артем похвастался походом в балет в историях своего Instagram. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Футболист частенько ходит на разнообразные мероприятия в Петербурге. Недавно его заметили на финале теннисного турнира St.Petersburg Open 2019, где он лично поздравил Даниила Медведева с завоеванием трофея. Напомним, что в прошедшем в среду 2 октября победном матче 2-го тура ЛЧ против «Бенфики», Дзюбу назвали лучшим игроком поединка и вручили соответствующую награду от УЕФА.

ИСТОЧНИК KP.RU