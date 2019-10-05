Утром субботы на Фонтанке горела двухкомнатная квартира, а в реке "плавал" кран

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-05T10:06:33+03:00

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Сразу два разных вызова поступили почти в одно время и с одного места по телефону 112. Утром 5 октября на набережную Фонтанки 44 спасателей позвали вытаскивать из воды автокран, а напротив в доме полыхала квартира.

- В 6:46 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, набережная реки Фонтанки, дом 43. В двухкомнатной отдельной квартире площадью 70 квадратных метров горела обстановка, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

На пожар срочно прибыли три расчета в составе 15 человек личного состава. На месте оказалось, что огонь поглотил около трех квадратных метров в одной из комнат квартиры. На то, чтобы ликвидировать последствия ЧП, у спасателей ушло чуть больше часа. Уже в 7:56 они отрапортовали о ликвидации пожара. Сведений о пострадавших нет.

А в это же время их коллеги думали, как вытащить из воды автокран, который около 7 утра свалился в воду и с тех пор «плавал» в Фонтанке. Поднимать тяжелую машину, которую водитель забыл поставить на ручник, надо еще более крупным краном. Его пока не нашли.

В Петербурге в Фонтанку свалился автокран.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU