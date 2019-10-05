2019-10-05T16:42:38+03:00
Спорт

Антон Бурдасов возвращается в СКА

Соглашение с нападающим рассчитано до весны следующего года
Петр КИБЕР
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Антон Бурдасов подписал контракт со СКА Фото: ХК СКААнтон Бурдасов подписал контракт со СКА Фото: ХК СКА
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Петербургский хоккейный клуб СКА продолжает пополнять свои ряды. Только накануне новые контракты с армейцами подписали Антон Белов и Данила Галенюк, а сегодня стало известно о возвращении в команду Антона Бурдасова.

- Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2020 года, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что Бурдасов - уроженец Челябинска и воспитанник хоккейной школы «Трактор». Именно за этот клуб Антон и начал играть, а позднее перебрался на берега Невы. Его дебют в Континентальной национальной лиге в составе СКА состоялся в сезоне 2013/14 годов.

Уже в 2015-м вместе с армейцами Антон стал обладателем Кубка Гагарина. Позднее пути петербургского клуба и игрока разошлись. Нападающий успел побывать в составе омского «Авангарда», столичного ЦСКА и уфимского «Салавата Юлаева», но теперь хоккеист возвращается в СКА.

Впрочем, контракт с игроком заключен всего на сезон - до весны 2020 года, поэтому о дальнейшей карьере Бурдасова можно только гадать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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