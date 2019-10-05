2019-10-05T18:15:08+03:00
Происшествия

Упавший в Фонтанку автокран достали из воды со второй попытки

Поднимать тяжелую машину пришлось еще большим краном
Петр КИБЕР
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Упавший в Фонтанку кран вытащили другим краном. Фото: vk.com/spb_todayУпавший в Фонтанку кран вытащили другим краном. Фото: vk.com/spb_today
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«Ох, нелегкая это работа – Из болота тащить бегемота!» - писал в стихотворенье «Телефон» незабвенный Корней Чуковский. Замечательный детский автор тогда еще не знал, что его слова пригодятся не одну сотню раз в случаях подобному тому, что произошел в Петербурге утром 5 октября. Сначала в Фонтанку свалился автокран, а потом его долго доставали из воды. Тут-то и припомнились всем известные детские стихи.

- Около 7:00 водитель автокрана вышел поправить зеркало и забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. В результате этого автомобиль съехал в воду, - сообщал отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло напротив дома номер 44. Сам водитель не пострадал, он пытался остановить падающую машину, но безуспешно. Зато пострадала река. В воду из грузовика вылилось топливо и масло. Прибывшие специалисты оградили место аварии боновыми заграждениями, а в это время спасатели думали, как вытащить многотонную махину.

В итоге в той же самой фирме, которой и принадлежит «пловец», был найден еще больший кран, который со второй попытки выудил «коллегу». Для этого пришлось перекрывать движение, но итог оказался успешным.

В Фонтанку свалился автокран.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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