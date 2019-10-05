Ленобласть засыпало октябрьским снегом, Петербург на очереди
Снег, который петербуржцам и жителям Ленинградской области обещали метеорологи, все-таки пошел. Где-то меньше, где-то больше. Но самые большие «запасы» собрались в соцсетях. Именно там сидящие дома люди публикуют фото первого снега. Иногда еле заметного, а иногда - пугающе сильного.
- В Девяткино снег уже идет! - пишут радостные местные жители.
Впрочем, другие мрачно предупреждают, что эта «радость» теперь до весны, тогда все будут ждать момента, когда же снег наконец растает.
Гл оптимистов не остановить и они весело хвастаются у кого снега больше. Пока что побеждают северные районы Ленинградской области и Карелия, куда петербуржцы отправились за грибами. Искать из придется под ровным белым «покрывалом».
Грибы в лесу еще есть, но под снегом. Фото: vk.com/pogoda812
По мере приближения к городу, снег становится все более редким. В Рощино падают отдельные снежинки, хотя вся трасса «Скандинавия» засыпана достаточно прилично.
Обещают мокрый снег и в Петербурге. Здесь, из-за более высокой температуры, он не залежится, но выпасть вместе с дождем вполне может.
Трассу "Скандинавия" под Петербургом засыпало снегом.Видео: vk.com/9kino.live / Кирилл Кохан
ИСТОЧНИК KP.RU