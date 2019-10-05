Ленобласть засыпало октябрьским снегом, Петербург на очереди

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-05T18:49:17+03:00

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Снег, который петербуржцам и жителям Ленинградской области обещали метеорологи, все-таки пошел. Где-то меньше, где-то больше. Но самые большие «запасы» собрались в соцсетях. Именно там сидящие дома люди публикуют фото первого снега. Иногда еле заметного, а иногда - пугающе сильного.

- В Девяткино снег уже идет! - пишут радостные местные жители.

Впрочем, другие мрачно предупреждают, что эта «радость» теперь до весны, тогда все будут ждать момента, когда же снег наконец растает.

Гл оптимистов не остановить и они весело хвастаются у кого снега больше. Пока что побеждают северные районы Ленинградской области и Карелия, куда петербуржцы отправились за грибами. Искать из придется под ровным белым «покрывалом».

Грибы в лесу еще есть, но под снегом. Фото: vk.com/pogoda812

По мере приближения к городу, снег становится все более редким. В Рощино падают отдельные снежинки, хотя вся трасса «Скандинавия» засыпана достаточно прилично.

Обещают мокрый снег и в Петербурге. Здесь, из-за более высокой температуры, он не залежится, но выпасть вместе с дождем вполне может.

Трассу "Скандинавия" под Петербургом засыпало снегом.Видео: vk.com/9kino.live / Кирилл Кохан

ИСТОЧНИК KP.RU