Петербурженка решила убрать в квартире и нашла боевую гранату

СЕГОДНЯ 20:40 2019-10-05T20:40:24+03:00

Жительница Петербурга убирала в квартире и нашла гранату. Фото: Пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас времен войны был в рабочем состоянии, поэтому его забрали саперы ОМОНа

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Неизвестно, как давно не убирала в квартире жительница Московского района Санкт-Петербурга, но попытка навести порядок пятничным вечером принесла ей неожиданную находку. В одном из закоулков квартиры женщина обнаружила ручную гранату. Решив не рисковать, она позвонила в полицию.

- В 16:00 в дежурную часть Главного управления Росгвардии поступила информация о том, что в доме №35 на Новоизмайловском проспекте, найден предмет, внешне похожий на ручную гранату времен войны, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на место взрывотехники ОМОНа лично убедились, что дама не ошиблась: предметом оказалась ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Она была без запала, но со взрывчатым веществом внутри. При этом время и коррозия повредили корпус боеприпаса.

Учитывая, что могло и бахнуть, омоновцы аккуратно вынесли гранату из квартиры и вывезли ее на полигон.

Удивительно, но буквально несколько дней назад лимонку в собственном туалете нашла другая петербурженка. Боеприпас принадлежал ее покойному мужу, который в 90-е годы служил в горячих точках.

А как часто вы убираете в своей квартире?

ИСТОЧНИК KP.RU