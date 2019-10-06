2019-10-06T17:44:06+03:00
Спорт

Смольников пропустит три недели из-за травмы

В матче с «Бенфикой» футболист заработал перелом хряща ребра
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Сегодня, 6 октября, сине-бело-голубым пришлось выйти без Смольникова на чужое поле против «Урала». Фото: ФК «Зенит»Сегодня, 6 октября, сине-бело-голубым пришлось выйти без Смольникова на чужое поле против «Урала». Фото: ФК «Зенит»
Изменить размер текста:

Победная игра 2 октября с португальской «Бенфикой» оставила «Зенит» без Игоря Смольникова. Во время матча защитник сине-бело-голубых получил травму. Теперь, после обследования, стало понятно, что она довольна серьезная.

– По результатам обследование врачи выявили перелом хрящевой части восьмого ребра, – сообщают в футбольном клубе «Зенит». – Восстановление игрока займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды.

Сегодня, 6 октября, сине-бело-голубым пришлось выйти без Смольникова на чужое поле против «Урала». Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу петербургской команды, причем единственный гол в ворота противника «зенитовцы» забросили сами.

Пропустит Игорь и встречи с «Ростовом» 19 октября, с «Лейпцигом» 23 октября и, возможно, с «Крыльями Советов» 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург)»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пулково аварийно сел самолет из Пекина
Петербургские инспекторы ГИБДД включились в Tetris Challenge
Съемки фильма о Цое перекроют Литейный мост и улицы рядом с ним
На Авангардной столкнулись «скорая» и «Мерседес». Медики якобы ехали без сирены
Московский блогер сорвался с трубы заброшенной котельной в Петербурге и сломал обе ноги
Смольный: «За пять лет построим восемь станций метро и два вестибюля»
Новая неделя в Петербурге начнется со «дня жестянщика»
Ночная потасовка между владельцами шавермы на Звездной закончилась резней
На стройплощадке в Кузьмоловском 10-летнего мальчика раздавила бетонная плита
Коммунисты поддержали решение «Водоканала» замазать портрет Шварценеггера
В Петербурге двое «азиатской внешности» изнасиловали американскую студентку
Петербуржцы всю ночь ждали вылета из Барселоны рейсом «Азур Эйр»
Глухонемой рецидивист признался в убийстве по смс
На Ленинском проспекте наркоман ударил идущего в школу подростка ножом
«Никто никуда не поедет»: На «Озоне» продолжают бастовать 60 курьеров
В Эрмитаже открыли выставку «Падение Амана»: Картина Рембрандта в зеркале времени»
Петербурженка решила убрать в квартире и нашла боевую гранату
В Пупышево пенсионер ушел в лес «за еловыми лапками» и пропал
«Помогите, грабят!»: Неизвестный в маске и с ломом обчистил салон связи на проспекте Ветеранов
Богатырь-трава: в Ленобласти нашли плантацию конопли
Ленобласть засыпало октябрьским снегом, Петербург на очереди
Упавший в Фонтанку автокран достали из воды со второй попытки