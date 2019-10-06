Смольников пропустит три недели из-за травмы

СЕГОДНЯ 17:44 2019-10-06T17:44:06+03:00

Сегодня, 6 октября, сине-бело-голубым пришлось выйти без Смольникова на чужое поле против «Урала». Фото: ФК «Зенит»

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Победная игра 2 октября с португальской «Бенфикой» оставила «Зенит» без Игоря Смольникова. Во время матча защитник сине-бело-голубых получил травму. Теперь, после обследования, стало понятно, что она довольна серьезная.

– По результатам обследование врачи выявили перелом хрящевой части восьмого ребра, – сообщают в футбольном клубе «Зенит». – Восстановление игрока займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром медицинского штаба команды.

Сегодня, 6 октября, сине-бело-голубым пришлось выйти без Смольникова на чужое поле против «Урала». Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу петербургской команды, причем единственный гол в ворота противника «зенитовцы» забросили сами.

Пропустит Игорь и встречи с «Ростовом» 19 октября, с «Лейпцигом» 23 октября и, возможно, с «Крыльями Советов» 27 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU