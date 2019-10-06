Съемки фильма о Цое перекроют Литейный мост и улицы рядом с ним

СЕГОДНЯ 18:52 2019-10-06T18:52:49+03:00

До полуночи «движение будет приостанавливаться не более чем на 15 минут в течение часа». Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Алексей Учитель и его творческо-производственное объединение «Рок» завершают съемки фильма, посвященного Виктору Цою, под рабочим названием «47». На грядущей неделе работа над картиной перекроет ряд улиц и даже один мост в центре Петербурга.

– Движение транспортных средств будет прекращено 9, 10 и 11 октября, – обращают внимание в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга.

К счастью для автомобилистов, съемки будут вести поздним вечером и ранним утром. Киношники будут мешать автомобилистам две ночи подряд – с 9 на 10 октября и с 10 на 11 октября, с 22:00 до 05:00.

Схема объезда. Фото: Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга

Перекрытия коснутся Литейного моста и одноименного проспекта (от Шпалерной до моста), съездов на мост с набережной Кутузова, с Воскресенской и Пироговской набережных, а также улицы Академика Лебедева (от улицы Комсомола до моста).

До полуночи «движение будет приостанавливаться не более чем на 15 минут в течение часа». А вот после полуночи и до утра от автомобилей Литейный мост очистят полностью, без временных люфтов для автомобилистов. Похоже, заснять планируют и разводку моста.

ИСТОЧНИК KP.RU