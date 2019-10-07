2019-10-07T10:50:05+03:00
Происшествия

Полиция поймала мигранта, зарезавшего приезжего у «Пятерочки»: оба были нелегалами

Кровавая драма на почве ревности разыгралась воскресной ночью у метро «Звездная»
Петр КИБЕР
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У метро "Звездная" один нелегальный мигрант зарезал другого.У метро "Звездная" один нелегальный мигрант зарезал другого.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Московского района Санкт-Петербурга раскрыли убийство мигранта, произошедшее в ночь с субботы на воскресенье у метро «Звездная». Здесь повздорили двое приезжих, после чего один пырнул другого ножом. Ранение оказалось смертельным.

- Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили труп 25-летнего гражданина Таджикистана, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Быстро опросив свидетелей драмы - несколько человек из числа приезжих, был установлен подозреваемый. Им оказался 24-летний уроженец Узбекистана. После просмотра видео с камер наблюдения, оперативники восстановили ход событий.

Мигранты, оба работающие мастерами шавермы, поссорились из-за женщины. Исход оказался кровавым. Надо сказать, что и убийца и его жертва были в Петербурге нелегально. У обоих стоит запрет на въезд в Россию ( с февраля 2019 года), однако это не помешало мигрантам жить и трудиться в Северной столице.

Кроме предполагаемого убийцы стражи порядка задержали еще шестерых приезжих из Узбекистана, которые также нарушили миграционные правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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