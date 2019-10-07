Полиция поймала мигранта, зарезавшего приезжего у «Пятерочки»: оба были нелегалами
Полицейские Московского района Санкт-Петербурга раскрыли убийство мигранта, произошедшее в ночь с субботы на воскресенье у метро «Звездная». Здесь повздорили двое приезжих, после чего один пырнул другого ножом. Ранение оказалось смертельным.
- Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили труп 25-летнего гражданина Таджикистана, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Быстро опросив свидетелей драмы - несколько человек из числа приезжих, был установлен подозреваемый. Им оказался 24-летний уроженец Узбекистана. После просмотра видео с камер наблюдения, оперативники восстановили ход событий.
Мигранты, оба работающие мастерами шавермы, поссорились из-за женщины. Исход оказался кровавым. Надо сказать, что и убийца и его жертва были в Петербурге нелегально. У обоих стоит запрет на въезд в Россию ( с февраля 2019 года), однако это не помешало мигрантам жить и трудиться в Северной столице.
Кроме предполагаемого убийцы стражи порядка задержали еще шестерых приезжих из Узбекистана, которые также нарушили миграционные правила.
ИСТОЧНИК KP.RU