2019-10-07T20:41:01+03:00
Общество

Тонну нефтепродуктов из Обводного канала выловили петербургские экологи

Аварийную ситуацию ликвидировали, акваторию обработали активной пеной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный оштрафовал провинившиеся организации на сумму более полмиллиона. Фото: пресс-служба комитета по природопользованиюСмольный оштрафовал провинившиеся организации на сумму более полмиллиона. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию
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ГУП «Пиларн» ликвидировали ряд аварийных ситуаций, связанных с разливом нефтепродуктов на акватории Санкт-Петербурга. Особенно сильно экологи забили тревогу на территории Обводного канала в районе Пенькового моста в Кронштадте. Там сотрудников аварийной службы ждала неблагоприятная картина из кучи мусора и нефтеводяной смеси, коих в итоге собрали на 400 кг и тонну соответственно.

- Также разливы нефтепродуктов ликвидировали в водах реки Невы (1350 км), Обводного канала в районе БЦ «Варшавский экспресс», Екатерингофки возле улицы Калинина, дом 13. Во всех случаях акватории города обработали активной пеной, - рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Экологи не обошли стороной и резонансное ДТП у дома №48 на Фонтанке. Напомним, там 5 октября в воду свалился автокран. Достали его только со второй попытки. Разлитое топливо тут же собрали аварийные службы. Что касается провинившихся во всех случаях организациях или отдельных людей – их оштрафовали на сумму более полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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