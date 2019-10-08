«Пищевую соду» на колесах заметили в Петербурге

СЕГОДНЯ 01:09 2019-10-08T01:11:12+03:00

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В Санкт-Петербурге заметили автомобиль, стилизованный под знаменитую упаковку пищевой соды. Незаменимый помощник на любой кухне теперь оказался на колесах. Жигули с необычным тюнингом заметили вечером 6 октября на Загородном проспекте. Пользователи соцсетей отметили, что не раз видели эту машину в центре города, но, тем не менее, она постоянно радует глаз и поднимает настроение.

- Надо кому соды? Ну, из-за низкого таза, до первого лежачего полицейского.

- Смешно, но на «Гелендвагене» лучше смотрелось бы, его дизайн тоже с момента создания ни разу не менялся.

- Да я эту машину каждый день вижу, когда езжу. Такой соды надолго хватит!

Напомним, на минувших выходных в Петербурге заметили еще одну необычную машину – знаменитый супергеройский бэтмобиль. Владелец авто оценивает чудо техники в 55 миллионов рублей. За рулем находился не Бэтмен, поэтому петербуржцы гадают, кому может принадлежать шикарный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU