Бурдасов забил в первом же матче за СКА, но армейцы все равно проиграли «Спартаку»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-08T08:43:59+03:00

СКА не смог порадовать болельщиков и проиграл "Спартаку" Олега Знарка в овертайме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Вчерашнего матча СКА со «Спартаком» болельщики армейцев ждали по нескольким причинам. Во-первых, в команду вернулся нападающий Антон Бурдасов, с которым связаны славные страницы истории клуба. Во-вторых, «Спартаком» нынче руководит Олег Знакок, который пару лет назад успешно тренировал СКА, ну а в-третьих, противостояние Петербурга и Москвы всегда вызывает особый интерес. И матч получился красочным, хоты результат и подкачал.

- В первом периоде нахватали удалений, пропустили голы. Потом включились, вытащили, но ошибка в овертайме стоила нам поражения сегодня, - объяснил неудачу главный тренер СКА Алексей Кудашов, чьи слова приводит пресс-служба армейцев.

Также не особо счастлив был и Антон Бурдасов. Он забил в первом же матче после возвращения в команду, но петербуржцы все равно проиграли.

- Концовка матча смазала впечатления. Вроде мы вытащили игру, но увы, - расстроился нападающий.

А вот Олег Знарок, приведший «Спартак» к победе не скрывал эмоций, хоть и помнит о СКА с ностальгией.

- Я два года работал с этими ребятами, они мне как родные. Обыграть такую команду дорогого стоит.

Напомним, что матч прошел 7 октября в Ледовом дворце и закончился со счетом 2:3 в пользу гостей. Победная шайба была забита в овертайме. Это третье поражение СКА подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU