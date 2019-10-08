Высокоскоростную магистраль «Петербург-Москва» могут построить к 2026 году

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-08T09:18:07+03:00

"Сапсаны" ходят быстро, но новые поезда будут еще быстрее. Из Петербурга в Москву можно будет попасть за 2 с небольшим часа. Фото: Тимур ХАНОВ

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Казалось бы совсем недавно - лет 15-20 назад добраться из Петербурга в Москву на поезде меньше, чем за 10 часов, считалось очень быстрым. Но потом появились «Сапсаны» и на них время в пути сократилось сначала до 4, а потом и до 3,5 часов. Но и это не предел, по высокоскоростной магистрали домчать от одной столицы в другую модно будет еще быстрее.

- Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из Москвы в Петербург планируют запустить в 2026 году, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрия Катцына.

Он, выступая на заседании комиссии Совета Федерации по модернизации и расширению магистральной транспортной инфраструктуры заявил, что проект ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода уже готов и строить можно начинать. Это трассу сдадут к 2024 году. А вот участок Москва-Петербург будет реализован позднее.

Напомним, что ранее одобрение проекту дал Владимир Путин. По новой трассе поезда будут ходить со скоростью 300-350 километров в час. Время в пути составит около 2,5 часов.

Расчетная стоимость билета в ценах 2018 года - 3800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU