Сонное царство: Петербуржец с подушкой и одеялом уснул в вагоне метро

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-08T13:02:44+03:00

Пассажир без стеснения разделся и устроился на сидениях в поезде

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Метрополитен в Петербурге – место притяжения самых необычных, ярких и странных ситуаций. Утром во вторник, 8 октября, пассажиры подземки встретили мужчину, который, по всей видимости, очень не выспался и решил прилечь прямо в вагоне поезда. Для удобства сонный петербуржец взял мягкую подушку и цветное теплое одеяло.

- Уважаю людей, которые с комфортом расположатся везде, - шутят очевидцы.

Спящего мужчину пассажиры сняли на фото. На снимке человек вытянулся на практически пустой скамье в вагоне метро. Завернувшись в одеяло, он отвернулся к стенке и уснул. По всей видимости, мужчина по-домашнему раздет, так как из-под одеяла торчит голое плечо. На другой стороне скамьи спокойно сидит бабушка, которая даже не реагирует на спящего. Рядом с мужчиной на полу стоит рюкзак и тапочки.

Горожане стали шутить, что парень перепутал вагон метро с вагоном поезда дальнего следования и принял сиденья за обычный плацкарт. Однако были и такие, кто не поверил в искренность ситуации, заявив, что все это обычный розыгрыш пассажиров.

В петербургском метро происходит не мало эксцентричных историй. Так, в конце сентября нетрезвый пассажир случайно выиграл танцевальный баттл у самого Человека-паука.

ИСТОЧНИК KP.RU