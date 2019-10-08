2019-10-08T16:42:14+03:00
Общество

В Карелии жители устали ждать милости от властей и сами построили новый мост

Старая разрушенная переправа не давала добраться на остров Сорола [видео]
Петр КИБЕР
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В Карелии люди сами построили мост на остров вместо разрушенного. Фото: ВК «Лахденпохья навсегда»В Карелии люди сами построили мост на остров вместо разрушенного. Фото: ВК «Лахденпохья навсегда»
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На власти надейся, а сам не плошай - переиначив известную поговорку решили жители Лахденпохского района Карелии и построили своими руками новый мост. Старый давно развалился и не давал добраться до острова Сорола (Соролонсаари), где расположена одноименная деревня. Разговоры шли долго, терпение людей иссякало и, наконец, лопнуло.

- Строительство шло исключительно силами жителей острова, - пишет паблик «Лахденпохья навсегда».

Трудность была и в том, что по суду мост признан бесхозным. А, следовательно, тратить на него деньги власти не могли - как потом отчитываться. Переправу собирались взять на баланс, но так и не собрались. Наверное, при желании вопрос можно было решить быстрее, но дела до деревушки с 18 официальными жителями не было никому.

При этом проблемы не ограничивались только тем, что по мосту нельзя было пройти и проехать - обвалившиеся балки не давали пройти под ним и на лодке. Новая переправа - стальная и прослужит жителям Карелии не один десяток лет.

И самое интересное, что это не первый подобный случай в Республике.

В Карелии жители своими руками построили мост.Видео: ВК Лахденпохья навсегда

ИСТОЧНИК KP.RU

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