В Карелии жители устали ждать милости от властей и сами построили новый мост
На власти надейся, а сам не плошай - переиначив известную поговорку решили жители Лахденпохского района Карелии и построили своими руками новый мост. Старый давно развалился и не давал добраться до острова Сорола (Соролонсаари), где расположена одноименная деревня. Разговоры шли долго, терпение людей иссякало и, наконец, лопнуло.
- Строительство шло исключительно силами жителей острова, - пишет паблик «Лахденпохья навсегда».
Трудность была и в том, что по суду мост признан бесхозным. А, следовательно, тратить на него деньги власти не могли - как потом отчитываться. Переправу собирались взять на баланс, но так и не собрались. Наверное, при желании вопрос можно было решить быстрее, но дела до деревушки с 18 официальными жителями не было никому.
При этом проблемы не ограничивались только тем, что по мосту нельзя было пройти и проехать - обвалившиеся балки не давали пройти под ним и на лодке. Новая переправа - стальная и прослужит жителям Карелии не один десяток лет.
И самое интересное, что это не первый подобный случай в Республике.
В Карелии жители своими руками построили мост.Видео: ВК Лахденпохья навсегда
ИСТОЧНИК KP.RU