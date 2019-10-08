2019-10-08T17:21:29+03:00
Общество

Житель Карелии объяснил, зачем «набил морду» банкомату

По словам молодого мужчины, он поругался с другом, но злобу решил выместить на бездушной машине
Петр КИБЕР
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Житель Петрозаводска объяснил, почему подрался с банкоматом. Фото: УМВД РФ по РКЖитель Петрозаводска объяснил, почему подрался с банкоматом. Фото: УМВД РФ по РК
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Карельские полицейские успешно завершили миссию по поиску хулигана, который устроил драку с банкоматом в одном из отделений банка Петрозаводска. Видео с человеком, который «бьет морду» железному ящику, стало вирусным и моментально разлетелось по соцсетям. Причины своей агрессии главный герой съемки объяснил уже в отделении.

- Задержанный рассказал, что в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с другом, и чтобы не начинать выяснять отношения с ним, перенес агрессию на аппарат, - сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Карелия.

Сам 24-летний петрозаводчанин не очень охотно делится воспоминаниями того дня, но вину признает. Сейчас в отношении него заведено дело по статье «Вандализм». К слову, ущерб от «побоев» представители банка оценили в 106 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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