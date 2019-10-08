2019-10-08T19:02:08+03:00
Общество

Бесплатный Wi-Fi и USB-зарядки: Как будут выглядеть «умные остановки» в Петербурге

Специалисты занимаются разработкой функционала, который будет наиболее актуальным для горожан
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В 2020 году 50 остановок в Петербурге "поумнеют"В 2020 году 50 остановок в Петербурге "поумнеют"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

К 2027 году все остановки в Петербурге должны «поумнеть», в 2020 первые 50 превратятся в современное место для ожидания общественного транспорта. На данный момент специалисты разрабатывают функционал, который будет присутствовать на остановках и отвечать актуальным запросам горожан.

- Конечно же, самое главное предназначение умной остановки – это информирование пассажиров о том, когда прибудет транспорт. Особенно это актуально в зимний период, - приводят слова эксперта в сфере транспортной инфраструктуры Сергея Чернякова «Невские новости».

Разумеется, «умные» остановки будут оборудованы USB-зарядками, что очень актуально, в том числе зимой, когда на холоде гаджеты разряжаются быстрее. Также на них должен появиться бесплатный Wi-Fi.

Эксперт считает, что очень важно, чтобы остановка была сделана из качественных материалов и оставалась устойчивой и надеждой даже при сильных ветрах, которые нередки в Северной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Петербурга делают селфи с огромной головой на фоне Эрмитажа
Карельская красавица вышла замуж за футболиста и постит фото из Бразилии
Неадекватный посетитель больницы в Киришах угрожал ножом медсестре
Власти Петербурга получили право контроля работы метро
Благодаря соцсетям бродячий кот Миша из парка «Монрепо» в Выборге перебрался в столицу
Грузовик смял пополам легковушку в лобовом ДТП в Ленобласти, трое погибли
Житель Карелии объяснил, зачем «набил морду» банкомату
Создатели Лунтика через суд требуют 10 тысяч рублей от аниматоров из Химок
Петербургских дачников заблокировали в Никольском за 32 незаконных съезда к дороге
В Карелии жители устали ждать милости от властей и сами построили новый мост
Приюты для диких животных в Ленобласти получают долгожданные субсидии от правительства
Заторможенные коровы устроили транспортный коллапс у Дома быта в Тихвине
В Петербурге открылось новое здание Арбитражного суда
Пьяные угонщики разнесли детскую площадку на краденом авто на севере Петербурга