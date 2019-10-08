Бесплатный Wi-Fi и USB-зарядки: Как будут выглядеть «умные остановки» в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-08T19:02:08+03:00

Специалисты занимаются разработкой функционала, который будет наиболее актуальным для горожан

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К 2027 году все остановки в Петербурге должны «поумнеть», в 2020 первые 50 превратятся в современное место для ожидания общественного транспорта. На данный момент специалисты разрабатывают функционал, который будет присутствовать на остановках и отвечать актуальным запросам горожан.

- Конечно же, самое главное предназначение умной остановки – это информирование пассажиров о том, когда прибудет транспорт. Особенно это актуально в зимний период, - приводят слова эксперта в сфере транспортной инфраструктуры Сергея Чернякова «Невские новости».

Разумеется, «умные» остановки будут оборудованы USB-зарядками, что очень актуально, в том числе зимой, когда на холоде гаджеты разряжаются быстрее. Также на них должен появиться бесплатный Wi-Fi.

Эксперт считает, что очень важно, чтобы остановка была сделана из качественных материалов и оставалась устойчивой и надеждой даже при сильных ветрах, которые нередки в Северной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU