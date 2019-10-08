Миллион рублей за поддельных «Ждунов» заплатит петербургский производитель игрушек

СЕГОДНЯ 21:46 2019-10-08T21:46:19+03:00

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Более миллиарда рублей взыскали с петербургского производителя игрушек за производство поддельных «Ждунов». Лицензионные права на выпуск плюшевой версии чудаковатого существа принадлежат другой фирме. Компания «Играмир» решила схитрить и делать практически идентичного «Ждуна». Только для отвода глаз игрушку назвали просто - «Инопланетянин». Истинный правообладатель не поскупился и приобрел кучу поддельных «Ждунов» и пошел с ними в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

- С ответчика в пользу настоящего владельца лицензии взыскали 908 тысяч рублей компенсации, а также более 37 тысяч рублей, которые потратил истец на закупку контрафактных образцов, и порядка 76 тыс. рублей за проведение экспертизы, - пишет Peterburg2.

Дело длилось еще с сентября прошлого года и только сейчас нарушителя наказали. Добавим, что 8 октября «Комсомолка» писала о скандале, связанном с другим известным персонажем – Лунтиком. Петербургская студия анимации «Мельницы» судится с аниматорами из подмосковных Химок, которые наряжались в ростовые куклы героя из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU