ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Ленобласти, в котором грузовик смял иномарку

8 Окт. 23:10 2019-10-08T23:10:56+03:00

Грузовик оставил от иномарки один металлолом. Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП, произошедшего сегодня на 250-м километре Северной Магистральной дороги. Напомним, авария случилась днем 8 октября. Грузовик Mercedes влетел в легковой автомобиль Mitsubishi. Мощная машина смяла напополам иномарку, оставив от нее груду металлолома. В «Митсубиси» находились трое мужчин. К сожалению, они погибли на месте.

Похоже, для установления объективной картины происшествия не хватает мнения свидетелей. Поэтому сотрудники ГИБДД просят помощи у возможных очевидцев аварии.

- Если кто располагает необходимой информацией - просьба направить ее по адресу электронной почты propaganda78@mail.ru, либо сообщить ее по телефону 573-29-49, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что личности погибших в иномарке все еще устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU