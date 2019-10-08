2019-10-08T23:10:56+03:00
Происшествия

ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Ленобласти, в котором грузовик смял иномарку

Страшная авария произошла на 250-м километре Северной Магистральной дороги
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Грузовик оставил от иномарки один металлолом. Фото: СОЦСЕТИГрузовик оставил от иномарки один металлолом. Фото: СОЦСЕТИ
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Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП, произошедшего сегодня на 250-м километре Северной Магистральной дороги. Напомним, авария случилась днем 8 октября. Грузовик Mercedes влетел в легковой автомобиль Mitsubishi. Мощная машина смяла напополам иномарку, оставив от нее груду металлолома. В «Митсубиси» находились трое мужчин. К сожалению, они погибли на месте.

Похоже, для установления объективной картины происшествия не хватает мнения свидетелей. Поэтому сотрудники ГИБДД просят помощи у возможных очевидцев аварии.

- Если кто располагает необходимой информацией - просьба направить ее по адресу электронной почты propaganda78@mail.ru, либо сообщить ее по телефону 573-29-49, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что личности погибших в иномарке все еще устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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