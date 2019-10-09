Детям до 14 могут запретить посещать экстремальные квесты в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-09T11:24:36+03:00

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В Петербурге предложили запретить детям до 14 лет посещать экстремальные квесты. В среду, 9 октября, депутаты ЗакСа поддержали данную инициативу на пленарном заседании в парламенте. По мнению авторов законопроекта, особую обеспокоенность вызывают участившиеся в городе несчастные случаи, которые произошли с игроками и получили широкий общественный резонанс. Например, в конце сентября впечатлительный 13-летний мальчик после игры упал в канал Грибоедова.

- Дети хотят оценить свои возможности, преодолеть страх, посмотреть на реакцию сверстников, но иногда такие походы на, казалось бы, безопасные игры заканчиваются в больнице. Мы не выступаем против квестов. Мы хотим, чтобы такие развлечения проводились в рамках закона и были безопасными для всех участников, – отметил парламентарий Денис Четырбок.

Так, депутаты хотят ввести в законодательных документах такое понятие как «квест» - интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и творческих способностей.

Депутаты считают, что необходимо установить общие правила безопасности к самим играм и помещениям, в которых они проводятся, чтобы избежать любой возможности получения травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU