2019-10-09T11:24:36+03:00
Общество

Детям до 14 могут запретить посещать экстремальные квесты в Петербурге

Депутаты аргументировали это участившимися инцидентами с подростками
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов детьми до 14 летДепутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов детьми до 14 летФото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

В Петербурге предложили запретить детям до 14 лет посещать экстремальные квесты. В среду, 9 октября, депутаты ЗакСа поддержали данную инициативу на пленарном заседании в парламенте. По мнению авторов законопроекта, особую обеспокоенность вызывают участившиеся в городе несчастные случаи, которые произошли с игроками и получили широкий общественный резонанс. Например, в конце сентября впечатлительный 13-летний мальчик после игры упал в канал Грибоедова.

- Дети хотят оценить свои возможности, преодолеть страх, посмотреть на реакцию сверстников, но иногда такие походы на, казалось бы, безопасные игры заканчиваются в больнице. Мы не выступаем против квестов. Мы хотим, чтобы такие развлечения проводились в рамках закона и были безопасными для всех участников, – отметил парламентарий Денис Четырбок.

Так, депутаты хотят ввести в законодательных документах такое понятие как «квест» - интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и творческих способностей.

Депутаты считают, что необходимо установить общие правила безопасности к самим играм и помещениям, в которых они проводятся, чтобы избежать любой возможности получения травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бог тебя накажет: Мать-одиночка прокляла петербуржца, пожаловавшегося на нее в ГИБДД
Петербургский «карлсон» украл с чердака одежду, обувь и канистру масла, но попался
Полиция Петербурга разыскивает ярко-рыжую школьницу в оранжевом полушубке
Пятеро парней украли суши из магазина на проспекте Руставели
Зависимого мужчину задержали за курение в туалете самолета, летящего в Петербург
Китайского туриста насмерть сбили на канале Грибоедова
На Комендантском проспекте мигрант зарезал одного и ранил другого петербуржца
Грузовик Почты России застрял под мостом на Южном шоссе
На Обводном канале семью спасли из горевшей ночью коммуналки
На Мытнинской улице ночью взорвался и вспыхнул газопровод
Умер Юрий Митюрев – бывший главный архитектор Петербурга
Десятки петербуржцев остались без отдыха из-за закрытия турагентства «Феном Тур»
Нелегального продавца психотропных таблеток в Выборгском районе будут судить
Дзюба покорил сердца фанатов милой фотосессией с малышкой-болельщицей
ГИБДД разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Ленобласти, в котором грузовик смял иномарку
Вокруг токсичного полигона «Красный бор» могут возвести защитную бетонную стену
Смольный открыл петербуржцам доступ к важной информации о ЖКХ