2019-10-09T12:20:24+03:00
Общество

Подмытый берег канала Грибоедова подперли бруском

Капитально ремонтировать аварийный участок будут только через два года
Петр КИБЕР
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Аварийную набережную канала Грибоедова подперли брусками и балкой. Фото: "Мостотрест"Аварийную набережную канала Грибоедова подперли брусками и балкой. Фото: "Мостотрест"
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Обваливающаяся гранитная облицовка канала Грибоедова обеспокоила жителей Петербурга в самом конце сентября. Тогда в воду свалились несколько блоков, а в берегу стала зиять дыра. Горожане забили тревогу, но в «Мостотресте» их поспешили успокоить.

- Ситуация под контролем, наши специалисты еще в начале сентября огородили участок, чтобы пешеходы не ходили по набережной. Дальнейшего обрушения не будет, - заверили тогда корреспондента «Комсомолки» в пресс-службе «Мостотреста».

Особо беспокоило то, что несколько гранитных блоков угрожающе подвисли - вода подмыла берег. Осмотревшие их специалисты решили, что надо ставить подпорки. И 8 октября такая незамысловатая конструкция из стальных балок и деревянных брусков появилась.

- Водолазы уложили мешки с песко-цементной смесью в образовавшуюся полость набережной. После чего были смонтированы стойки с временным опорным брусом, - сообщили в «Мостотресте».

Эта мера временная, а капитальный ремонт всего участка набережной канала Грибоедова запланирован на 2021 год. До того времени проход по тротуару вдоль канал будет ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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