2019-10-09T14:27:25+03:00
Общество

Любимчик жителей Петербурга - Ангел из Любашинского сада вернулся

Милая скульптура снова сидит на скамейке в беседке фонтанов
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Любимчик жителей Петербурга - Ангел из Любашинского сада «прилетел» обратно. Фото: vk.com/kalin_spb.Любимчик жителей Петербурга - Ангел из Любашинского сада «прилетел» обратно. Фото: vk.com/kalin_spb.
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Полюбившаяся жителям Санкт-Петербурга бронзовая скульптура Ангела вернулась в Любашинский. Напомним, горожане обнимались и делали фотографии с сидящей на скамейке милой фигуркой, пока она не исчезла. Отсутствие Ангела очень расстроило местных жителей. Оказалось, что чьи-то «объятия» с ангелом были настолько сильны, что вырвали скульптуру со скамейки. Требовалась реставрация, на которой Ангел провел полторы недели. Сегодня при участии «Водоканала» скульптуру вновь усадили на привычное место.

- Мы его сняли, потому что крепление к скамейке расшатали. Теперь в основании ангела установили два штыря, которые надежно будут держать его на скамейке, – прокомментировал «Петербургскому дневнику» Олег Муртазин, начальник управления городской водной инфраструктуры ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Справка «КП»

Любашинский сад стал одним из победителей конкурса «Фонтан для горожан» – петербуржцы выбрали его для реставрации путем голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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