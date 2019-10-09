2019-10-09T16:01:39+03:00
Происшествия

После смертельного ДТП на канале Грибоедова, где погиб китаец, возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, водитель Toyota пытался проскочить перекресток на красный свет [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело после трагического ДТП на канале Грибоедова, где погиб пешеходВ Петербурге возбудили уголовное дело после трагического ДТП на канале Грибоедова, где погиб пешеходФото: СОЦСЕТИ
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Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после трагического ДТП на канале Грибоедова, в котором погиб пешеход. Около 8:50 утра в среду, 9 октября, 56-летний мужчина, предположительно турист из Китая, стоял на перекрестке с Гороховой улице и ждал зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. В один на пересечении столкнулись BMW и Toyota. Последняя вылетела на тротуар и насмерть задавила пешехода.

- На пересечении Гороховой улицы и канала Грибоедова произошло столкновение Toyota за рублем которого был 53-летний водитель и BMW под управлением 35-летнего мужчины. После удара японскую иномарку вынесло на тротуар, где она наехала на мужчину, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Судя по видео с места аварии, водитель Toyota пытался проскочить перекресток на уже красный свет светофора, а в это время перекрестный поток машин, в числе которых находился BMW, уже начали движение.

Сейчас водитель Toyota находится к полиции, где проводится проверка. В отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Китайского туриста насмерть сбила иномарка на канале Грибоедова в Петербурге 9.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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