После смертельного ДТП на канале Грибоедова, где погиб китаец, возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-09T16:01:39+03:00

В Петербурге возбудили уголовное дело после трагического ДТП на канале Грибоедова, где погиб пешеход Фото: СОЦСЕТИ

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Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело после трагического ДТП на канале Грибоедова, в котором погиб пешеход. Около 8:50 утра в среду, 9 октября, 56-летний мужчина, предположительно турист из Китая, стоял на перекрестке с Гороховой улице и ждал зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. В один на пересечении столкнулись BMW и Toyota. Последняя вылетела на тротуар и насмерть задавила пешехода.

- На пересечении Гороховой улицы и канала Грибоедова произошло столкновение Toyota за рублем которого был 53-летний водитель и BMW под управлением 35-летнего мужчины. После удара японскую иномарку вынесло на тротуар, где она наехала на мужчину, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Судя по видео с места аварии, водитель Toyota пытался проскочить перекресток на уже красный свет светофора, а в это время перекрестный поток машин, в числе которых находился BMW, уже начали движение.

Сейчас водитель Toyota находится к полиции, где проводится проверка. В отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/736831" frameborder="0"></iframe> Китайского туриста насмерть сбила иномарка на канале Грибоедова в Петербурге 9.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU