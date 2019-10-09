2019-10-09T16:30:49+03:00
Происшествия

«Бывает, аккумуляторы плавятся и загораются»: Появились возможные причины взрыва электросамоката в Петербурге

Эксперт разъяснил, в каких условиях двухколесный транспорт может детонировать
Лилия КОЗЛОВА
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Эксперт рассказал о причинах, из-за которых мог взорваться электросамокат в ПетербургеЭксперт рассказал о причинах, из-за которых мог взорваться электросамокат в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Во вторник, 8 октября, в Колпинском районе Петербуга произошел взрыв. В жилой квартире на Полевой улице в поселке Металлострой неожиданно детонировал электросамокат, который стоял на зарядке. С начавшимся пожаром жильцы смогли справиться сами. Однако взрывной волной в их квартире выбило стекла, и один осколок даже попал прохожей на улице в глаз. На место приехали пожарные, скорая, которые оказали помощь пострадавшим.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за разгерметизации аккумулятора. Однако что к этому привело, пояснил эксперт.

- Как правило, взрывы связаны с китайскими устройствами, бывает, что аккумуляторы плавятся и загораются, довольно много роликов на эту тему есть на Youtube. Но важно понимать, что в целом аккумулятор взрывоопасен. По этой причине важно соблюдать определенную технику безопасности при использовании таких транспортных средств, как сегвей, гироскутер или электросамокат, особенно во время подзарядки в домашних условиях, - приводят слова генерального директора ООО «Сегвей СПб» Тенгиза Репрынцева «Невские новости».

Также специалист пояснил, что в 90% случаев взрыв связан с механическим повреждением аккумулятора: если его уронили или ударили, а после поставили на подзарядку. Эксперт отметил, что очень важно читать инструкцию к устройству перед его использованием, а также соблюдать технику безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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