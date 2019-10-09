2019-10-09T17:37:05+03:00
Общество

«Скорая помощь» петербургских автобусов приняла участие в тетрис-челлендж

Техслужба «Пассажиравтотранса» поддержала самый интересный флешмоб этого года
Петр КИБЕР
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"Пассажиравтотранс" присоединился к тетрис-челендж. Фото: "Пассажиравтотранс""Пассажиравтотранс" присоединился к тетрис-челендж. Фото: "Пассажиравтотранс"
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Техническая помощь «Пассажиравтотранса» поддержала самый интересный флешмоб 2019 года - #tetrischallenge, в котором пожарные, береговая охрана, полицейские, военные, скорая помощь и другие оперативные службы со всего мира раскладывают содержимое своих автомобилей строго параллельно и перпендикулярно, как в культовой игре «Тетрис» и фиксируют это фотографией сверху. Петербуржцы не остались в стороне от модных тенденций и сделали точно также.

- Сотрудники службы технической помощи «Пассажиравтотранса» поддержали всемирный флешмоб Tetris Challenge и показали экипировку своего автомобиля, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса», котрая отметила, что ремонтники выполняют важную миссию: мобильные бригады автобусных парков выполняют важную миссию: выезжают на линию и устраняют на месте неисправности – от замены предохранителя до смены колес.

Напомним, что тетрис-челлендж захватил мир после публикации 1 сентября фотографии полицейских из Цюриха. Недавно такой челлендж в Санкт-Петербурге поддержали инспекторы ГИБДД. На сегодня в социальной сети Инстаграмм с хэштегом #tetrischallenge насчитывается уже более 12 тысяч публикаций.

Материал подготовила Анастасия Бурлакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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