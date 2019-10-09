Стало известно, чье тело нашли в лесу в Сланцах

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-09T19:31:02+03:00

Найденная в Сланцах женщина без головы потерялась еще в августе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Найденный в городе Сланцы обезглавленный труп опознали. Удалось это сделать следователям Ленобласти, хотя это было не просто из-за отсутствия лицевой части черепа. Погибшей оказалась 84-летняя женщина, которая пропала без вести еще в августе 2019 года. С заявлением об ее исчезновении в правоохранительные органы обратился внук. Он отмечал, что родственница страдала расстройством психики.

- Отсутствие криминальных признаков смерти, а также находившийся в кармане одежды покойницы кошелек с 2,5 тысячами рублей говорили о том, что женщина скончалась своей смертью, а не стала жертвой преступления. Все повреждения на теле оставили дикие животные. Окончательный вывод о причинах кончины 84-летней пенсионерки сделают эксперты по результатам вскрытия, - пишет «Мойка 78».

Напомним, сгнивший труп нашла местная жительница во вторник, 8 октября в районе девятого котла в лесном массиве в одном километре от стадиона «Химик».

ИСТОЧНИК KP.RU