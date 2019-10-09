2019-10-09T22:10:38+03:00
Общество

Путин встретился с губернатором Петербурга в Кремле

Александр Беглов на официальном приеме рассказал о результатах развития Северной столицы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На встрече с Владимиром Путиным присутствовал и глава Петербурга Александр Беглов. Фото: twitter.com/KremlinRussiaНа встрече с Владимиром Путиным присутствовал и глава Петербурга Александр Беглов. Фото: twitter.com/KremlinRussia
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Владимир Путин встретился в Кремле с новыми избранными губернаторами различных регионов России. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту о том, что было сделано для развития Северной столицы за последнее время.

- В этом году вводятся в строй 44 детских сада и 11 школ. Приведены в порядок 144 парка и сквера, а также 500 дворов города. На сегодняшний день 95 городских поликлиник внедрили «бережливые технологии». Спальные районы продолжают получать новые парки, в том числе, ориентированные на людей с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал Путину о достигнутых результатах губернатор Петербурга.

Президент оценил запуск полноценного движения по Фрунзенскому радиусу метрополитена и работы по созданию нового транспортного каркаса Петербурга. Также Путину передали благодарность от жителей города, блокадников и ветеранов за финансовую поддержку реконструкции Музея обороны и блокады Ленинграда. Напомним, его сохранили на историческом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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