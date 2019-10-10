2019-10-10T12:16:23+03:00
Происшествия

Перерезал горло: в Петербурге мужчина, которого заподозрили в краже, не хотел сдаваться охране

Инцидент произошел в торговом центре на Невском проспекте
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Перерезал горло: в Петербурге мужчина, которого заподозрили в краже, не хотел сдаваться охранеПеререзал горло: в Петербурге мужчина, которого заподозрили в краже, не хотел сдаваться охранеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Для посетителей торгового центра на Невском проспекте вечер среды, 9 октября, выдался «зрелищным». Вместо обычных покупок они стали свидетелями конфликта между охранниками и посетителем магазина. Когда 38-летнего мужчину, которого заподозрили в краже, попытались остановить, он вдруг повел себя непредсказуемо. И помимо полиции охранникам пришлось вызывать еще и медиков «скорой помощи».

- На месте сотрудники полиции установили детали произошедшего. Когда охранники попытались остановить предполагаемого вора, тот по неустановленной причине нанес себе резанную рану шеи. Раненного мужчину госпитализировали в больницу, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По факту произошедшего проводится проверка

Напомним, в сентябре 2019 года в торговом центре «Галерея» произошла жестокая драка. Охранники заподозрили посетителей в краже кепки и вместо цивилизованных разбирательств набросились на них с кулаками. Да так сильно, что избитых увезли на «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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