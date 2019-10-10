2019-10-10T12:20:47+03:00
Общество

Синоптики пообещали Петербургу больше наводнений в ближайшие 50 лет

Причиной этому станут участившиеся дожди
Петр КИБЕР
Поделиться:
Наводнения в ближайшем будущем могут стать более частными.Наводнения в ближайшем будущем могут стать более частными.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Петербург - город морской и неразрывно связан с водной стихией. Это его и счастье и проклятье - за 316 лет своей истории Северная столица пережила больше трех сотен наводнений. Некоторые были незаметными, а другие - разрушительными. И хоть строительство дамбы сейчас уберегает от больших неприятностей, но все равно наводнения - каждый раз ЧП. А в ближайшие 25-50 лет их может стать только больше.

- Согласно двум прогнозным моделям интенсивность осадков в Северо-Западном федеральном округе России, в Санкт-Петербурге в частности, возрастет в 1,5-2 раза. Таким образом опасность наводнения возрастает, - приводит слова главы Росгидромета Максима Яковенко ТАСС.

Именно увеличение интенсивности осадков, а, как следствие, увеличение объема водной массы, и станет причиной неприятностей.

При этом различные эксперты в будущем предрекают городу на Неве различную судьбу. Одни уверяют, что при глобальном потеплении и подъеме уровня мирового океана город скроется под водой, а другие считают, что шансы уцелеть есть и суша под Северной столицей вздыбится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голодный вор украл 10 банок рыбных консервов у 94-летней старушки в Ленобласти
Перерезал горло: в Петербурге мужчина, которого заподозрили в краже, не хотел сдаваться охране
Бездомная женщина зарезала приютившего ее мужчину в Ленобласти
Молодой педофил в течение дня развратил трех школьниц в подъезде
Догхантеры вернулись: Собачники стали находить отраву в парках Петербурга
Годовалая малышка отравилась таблетками «Но-Шпа» в Колпино
Купленный за 40 милионов евро Малком не сыграет за «Зенит» до зимы из-за травмы
Пьяные разбойники с ножом отобрали у охотника ружье в болоте под Петербургом
На Митрофаньевском шоссе маршрутка снесла светофор
В Петербурге дворник оказался жестоким убийцей, который 30 лет скрывался от силовиков
В Калининском районе сбежала воспитанная Лиза: собаку ищут хозяева
В Петербурге умер художник Владимир Румянцев
Hyundai вложит 12,7 миллиардов рублей в петербургский завод