Синоптики пообещали Петербургу больше наводнений в ближайшие 50 лет

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-10T12:20:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербург - город морской и неразрывно связан с водной стихией. Это его и счастье и проклятье - за 316 лет своей истории Северная столица пережила больше трех сотен наводнений. Некоторые были незаметными, а другие - разрушительными. И хоть строительство дамбы сейчас уберегает от больших неприятностей, но все равно наводнения - каждый раз ЧП. А в ближайшие 25-50 лет их может стать только больше.

- Согласно двум прогнозным моделям интенсивность осадков в Северо-Западном федеральном округе России, в Санкт-Петербурге в частности, возрастет в 1,5-2 раза. Таким образом опасность наводнения возрастает, - приводит слова главы Росгидромета Максима Яковенко ТАСС.

Именно увеличение интенсивности осадков, а, как следствие, увеличение объема водной массы, и станет причиной неприятностей.

При этом различные эксперты в будущем предрекают городу на Неве различную судьбу. Одни уверяют, что при глобальном потеплении и подъеме уровня мирового океана город скроется под водой, а другие считают, что шансы уцелеть есть и суша под Северной столицей вздыбится.

ИСТОЧНИК KP.RU