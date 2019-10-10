2019-10-10T14:28:19+03:00
Происшествия

Связал и засунул мягкую игрушку в рот: Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве дачницы в Ленобласти

Мужчина сильно избил свою возлюбленную и бросил ее задыхаться
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве возлюбленной на даче в ЛенобластиПолиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве возлюбленной на даче в ЛенобластиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция Ленинградской области задержала мужчину, который подозревается в жестоком убийстве своей сожительницы на даче в СНТ «Молодежный». Трагедия произошла вечером 24 сентября 2019 года. 56-летнюю женщину нашли утром на следующий день уже мертвой. На лице и теле у нее были ссадины и кровоподтеки, руки связаны поясом от халата, ноги электрическим шнуром, а во рту вставлена мягкая игрушка, от которой она и задохнулась.

- Под подозрение сразу же попал 37-летний сожитель убитой, которого объявили в розыск. В четверг, 10 октября, стало известно, что мужчину задержали и изобличили его в преступлении, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, парочка была в дачном доме № 6 по 8-й линии в СНТ «Молодежный» массива Посадников Остров, который принадлежит убитой женщине. Влюбленные в тот злополучный вечер выпивали, между ними завязалась ссора. А так как подозреваемый далеко не законопослушный гражданин, за его плечами восемь судимостей, он избил свою возлюбленную, связал и просил умирать, задыхаясь от мягкой игрушки. Сам же мужчина поспешил скрыться, взяв при этом машину женщины.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по особо тяжкой статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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