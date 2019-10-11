2019-10-11T08:47:04+03:00
Происшествия

«Газель» снесла кузов под мостом на Южном шоссе и перегородила проезд

Это второй подобный случай за неделю
Петр КИБЕР
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Под мостом на Южном шоссе "Газель" лишилась кузова. Фото: vk.com/spb_todayПод мостом на Южном шоссе "Газель" лишилась кузова. Фото: vk.com/spb_today
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Водители «Газелей» и прочих развозных грузовичков - упорные люди. Они обязательно найдут место, где можно снести кузов машине и хорошенько застрять. Если уж не под знаменитым Мостом глупости, который является бесспорным рекордсменом (больше 170 «жертв»), то есть варианты на Боровой или на Южном шоссе, например.

- «Газель» не прошла. По Южному шоссе в сторону Седова проезда теперь нет, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опечаленные автомобилисты.

Водитель грузовичка, судя по всему, загрузился с утра на базе и летел с приличной скоростью, ведь кузов машины снесло полностью. От души, так сказать. И если под первой балкой он пролетел, то вторая стала роковой - весь груз разбросало по дороге

- Богата наша страна на «таланты», - иронизируют в комментариях пользователи соцсетей.

Надо сказать, что это второй подобный случай за неделю. Два дня назад под этим же мостом не смог проехать новенький грузовик Почты России, который помял кузов.

Установленные специально для водителей знаки ограничения по высоте (2,6 метра), похоже, висят там просто «для красоты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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