2019-10-11T10:29:56+03:00
Общество

Михаил Пиотровский останется директором Эрмитажа еще на три года

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев
Петр КИБЕР
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Михаил Пиотровский переназначен директором Эрмитажа.Михаил Пиотровский переназначен директором Эрмитажа.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Михаил Пиотровский - самый известный директор самого известного в Петербурге, да и в России музея. Вся современная история Эрмитажа связана именно с фамилией Пиотровского. И будет связана еще как минимум три года.

- Премьер-министр Дмитрий Медведев переназначил Михаила Пиотровского гендиректором Эрмитажа на три года, - пишет INTERFAX со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Таким образом, срок полномочий Михаила Борисовича продлен как минимум до 2022 года.

Напомним, что Пиотровский стал директором Государственного Эрмитажа в 1992 году и продолжил этим самым трудовую династию - его отец, археолог и академик Борис Пиотровский руководил самым известным музеем города на Неве с 1964 по 1990 годы. Михаил Борисович является одним из самых высокооплачиваемых руководителей музеев в России. Со средней зарплатой в 733 тысячи рублей он занимает почетное второе место.

Справка «КП»:

Михаил Пиотровский родился в 1944 году в Ереване, где его отец, эвакуированный из блокадного Ленинграда, женился на потомке знатного и состоятельного армянского рода Рипсимэ Джанполадян, с которой до войны познакомился на археологических раскопках.

После окончания войны семья вернулась в Ленинград, где родители Михаила Пиотровского продолжили научную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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