Михаил Пиотровский останется директором Эрмитажа еще на три года
Михаил Пиотровский - самый известный директор самого известного в Петербурге, да и в России музея. Вся современная история Эрмитажа связана именно с фамилией Пиотровского. И будет связана еще как минимум три года.
- Премьер-министр Дмитрий Медведев переназначил Михаила Пиотровского гендиректором Эрмитажа на три года, - пишет INTERFAX со ссылкой на пресс-службу правительства России.
Таким образом, срок полномочий Михаила Борисовича продлен как минимум до 2022 года.
Напомним, что Пиотровский стал директором Государственного Эрмитажа в 1992 году и продолжил этим самым трудовую династию - его отец, археолог и академик Борис Пиотровский руководил самым известным музеем города на Неве с 1964 по 1990 годы. Михаил Борисович является одним из самых высокооплачиваемых руководителей музеев в России. Со средней зарплатой в 733 тысячи рублей он занимает почетное второе место.
Справка «КП»:
Михаил Пиотровский родился в 1944 году в Ереване, где его отец, эвакуированный из блокадного Ленинграда, женился на потомке знатного и состоятельного армянского рода Рипсимэ Джанполадян, с которой до войны познакомился на археологических раскопках.
После окончания войны семья вернулась в Ленинград, где родители Михаила Пиотровского продолжили научную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU