Старший сын Аршавина смотрел матч Россия-Шотландия со сломанной рукой

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-11T15:31:26+03:00

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Старший сын Андрея Аршавина сломал руку. Кадрами мальчка, смотрящего матч Россия-Шотландия поделилась его мама, телеведущая Юлия Барановская. Где успел получить травму ребенок - неизвестно, этим с подписчиками бывшая жена футболиста не поделилась.

- Хотим всем сказать спасибо за поддержку, за пожелания здоровья. Сделали гипс, там двойной перелом со смещением. Но ничего, все будет хорошо, - рассказала в своем «Инстаграме» Юлия Барановская.

Игру российской сборной она смотрела вместе с травмированным сыном Артемом и дочкой Яной, а младший сын Арсений в это время был на стадионе и взирал на подвиги отечественных футболистов воочию.

А вот папы ребятишек Андрея Аршавина рядом с ними не было. Семья экс-зенитовца давно обитает в Москве, а сам он по-прежнему житель Санкт-Петербурга.

Напомним, что Юлия Барановская и Андрей Аршавин познакомились в родном для обоих городе на Неве в 2003 году. Почти десять лет они прожили гражданским браком и завели троих детей, однако потом футболист ушел из семьи. Сейчас он иногда приезжает в Москву, чтобы встретиться с дочкой и сыновьями. Речи о восстановлении отношений с Юлией не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU