2019-10-11T17:23:14+03:00
Происшествия

Мертвые собаки, кошки, птицы: Жители Петроградки ищут догхантеров

Петербургские ветеринары говорят, что животных убивает агрессивный яд
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Петроградского района рассказали о массовой гибели животных / Фото: Надалинский СтаниславЖители Петроградского района рассказали о массовой гибели животных / Фото: Надалинский Станислав
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Жители Петроградского района Петербурга начали бить тревогу в связи с участившимися случаями смерти животных. В пятницу, 11 октября, горожане рассказали о том, что стали находить трупы собак, кошек и птиц. Петербуржцы считают, что погибшие животные могли что-то съесть с земли, поэтому начали искать потенциальных догхантеров.

- В районе улицы Ординарная, сквер Шевченко, Поповский сквер, Карповка происходит что-то странное и опасное. Уже погибли две собаки (то, что известно), видели трупы птиц, сегодня видели дохлую кошку, - пишет «Мойка78» со ссылкой на местных жителей.

Горожане проконсультировались с ветеринаром, который высказал мнение, что животные гибнут от очень агрессивного яда. Возможно, его могут разносить вороны.

Взволнованные петербуржцы советуют собачникам внимательно следить не только за своими животными, но и детьми, которые играются на детских площадках и в парках.

Это уже не первые случаи гибели животных. С начала осени собаководы стали чаще замечать отраву, разбросанные в местах выгула четвероногих. Так, горожане рассказали, что за буквально за сутки три пса отравились неизвестным ядом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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