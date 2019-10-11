В Санкт-Петербурге поймали похитителя 30 дорогих велосипедов и самокатов
Любители покатать на самокатах и велосипедах из Приморского района в одночасье не досчитались своего двухколесного транспорта. Более 30 заявлений о краже оказались на столе у полицейских. Сотрудникам МВД удалось быстро выйти на след воришки, задержать его и передать уголовное дело в суд. Им оказался мигрант из Украины.
- Преступнику предъявлено обвинение в совершении более 30 эпизодов краж дорогостоящих велосипедов, самокатов и иных аналогичных средств передвижения, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд для рассмотрения.
Вору грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей с исправительными работами или либо лишение свободы на срок до двух лет.
К слову, вор из поселка Карташевская в Ленобласти отличился кражей рыбных консервов. Он проник в дом 94-летней пенсионерки, откуда голодный похититель прихватил с собой не только запасы еды, но и 4,5 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU