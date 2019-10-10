Смольный опроверг информацию о вырубках деревьев у СКК

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-10T12:55:25+03:00

Вырубать деревья у СКК никто не собирается. По крайней мере пока. Фото: Комитет по благоустройству СПб

По словам чиновников, «порубочный билет» не означает того, что рубить обязательно будут

Изменить размер текста: A A

Судьба знаменитого Спортивно-концертного комплекса «Петербургский», или просто СКК, в последний год сильно беспокоит горожан. Информация о том, что комплекс снесут, а на его месте построят 23-тысячную арену для хоккейного клуба СКА, возмутила градозащитников. Впрочем, судьба СКК практически предрешена, а битва идет за сохранность деревьев вокруг него. Накануне появились сведения об их вырубке. В Смольном решили все проверить.

- В связи с появившейся информацией о вырубке деревьев у СКК «Петербургский», специалисты комитета по благоустройству сегодня проведут выездную проверку на предмет соответствия работ порубочному билету, - сообщала утром 10 октября пресс-служба ведомства.

Съездив на место, чиновники убедились, что все деревья на месте. Слухи о вырубке, по их словам, пошли от названия документа. Но «порубочный билет» не означает уничтожения деревьев или кустарников. Даже наоборот.

- По порубочному билету, выданному комитетом ООО «СКА Арена», инженерно-геологические изыскания могут проводиться на газонах площадью 1970 квадратных метров. Получение данного документа требуется при повреждении любых зеленых насаждений – в том числе, травы, растущей на газонах, - сообщили в комитете по благоустройству.

При этом после работ все поврежденные газоны будут восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU