Новому трамваю быть: В Смольном подписали соглашение о строительстве пути «Купчино – Шушары – Славянка»

СЕГОДНЯ 22:23 2019-10-11T22:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

11 октября в комитете по инвестициям Петербурга рассказали о подписании соглашения о строительстве трамвайной линии «Купчино – Шушары – Славянка». Судя по договору с компанией «БалтНедвижСервис», на маршруте появится не только депо, но и не менее 15 остановок. Трамвайные пути займут около 21 километра.

Известно, что транспорт будет двигаться с интервалом всего в пять минут. Жители Славянки, например, смогут добираться до метро не за час, а за 30 минут. На строительство уйдет около 5 лет. Оплатить поездку можно будет картой, проездным или наличкой.

- Сначала займутся запуском трамвая от Балканской площади рядом со станцией метро «Купчино» до Шушар. Ввести его в эксплуатацию должны через 4 года. На втором этапе линию дотянут из Шушар в Славянку. Но на это потратят еще один дополнительный год, - пишет Peterburg2.

Добавим, что жителям Петербурга предлагают выбрать имя новому трамваю, как это ранее сделали для «Чижика» в Красногвардейском районе. Петербуржцы всех возрастов предложили более десятка идей. Например, среди вариантов есть «Шушарик» и «Пыжик».

ИСТОЧНИК KP.RU